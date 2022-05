La campagne, lancée en 2021 et prolongée en 2022, se décline en brochures, vidéos, ateliers de sensibilisation et primes à l’achat et à la location qui peut aller jusqu’à 200 € par enfant!

Le projet de sensibilisation aux langes lavables concernera les citoyens et les professionnels de la petite enfance.

Pour les citoyens, le système est relativement simple: il vous faut d’abord vérifier que votre commune participe au projet “langes lavables” en demandant à votre commune ou en allant sur le site de l’intercommunale ( https ://bit.ly/3vbrhoS ).

Des ateliers gratuits

Inscrivez-vous en ligne et suivez le parcours (lecture de la brochure et visionnage des vidéos). Si vous avez des questions ou une envie d’en discuter avec une professionnelle, inscrivez-vous aux ateliers gratuits les plus proches de chez vous.

À ce titre, les prochains ateliers en région verviétoise se tiendront:

À Pepinster le 11 mai (20h-22h).

À Eupen le 22 juin (20h-22h).