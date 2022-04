Le conseil communal de Pepinster était peu fourni ce lundi soir et a duré à peine une heure. Parmi les points qui ont retenu l’attention des conseillers, plusieurs concernaient celles et ceux qui ont été touchés par les inondations de juillet dernier. En effet, les primes qui sont destinées aux ménages ayant subi de plein fouet cette catastrophe sont prolongées jusqu’au 30 juin prochain. Cette mesure de prolongation vise aussi l’indemnisation compensatoire exceptionnelle des commerçants et professions libérales «dont l’activité a été affectée de manière extraordinaire par les inondations.» Pour revenir aux ménages, une aide financière supplémentaire et fixe de 172 € va être octroyée. Et un rappel, pour ceux qui ne bénéficient pas de ces primes et qui sont éligibles, va être envoyé.

2. Interdiction des camions sur la N666: changement de signalétique

Sur la N666, reliant Pepinster à Banneux, les poids lourds sont interdits de passage. Cependant, avec la signalisation actuelle, une fois le camion engagé sur la nationale, il n’y a plus moyen de faire demi-tour. Dès lors, le conseil a avalisé la proposition de déplacer les panneaux d’interdiction en amont.Permettant ainsi aux camions de pouvoir faire demi-tour sans obligatoirement avoir une amende.

3. Conseil de l’action sociale: Jean Mathieu remplace Michaël Hansen

Enfin, au Conseil de l’action sociale, il y a du changement au sein du groupe P.S./Vivre Pepinster. Jean Mathieu remplace Michaël Hansen.