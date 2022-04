Une nouvelle randonnée de 165 kilomètres en 9 jours autour de Spa: une première en province de Liège

Se préparer à la grande randonnée

Cet itinéraire permettant par ailleurs aux randonneurs de se préparer à la grande randonnée comme le tour du Mont-Blanc, le GR20 en Corse ou un trek au Népal "en testant son matériel, ses capacités, sa condition physique, en toute sécurité". Au-delà, il s’agit aussi pour la maison du tourisme de booster la fréquentation dans les hébergements ou gîtes de la région pendant la semaine et hors vacances scolaires "qui est toujours une période plus creuse. Et, le public de randonnée est plutôt de type adulte qui ne voyage pas forcément pendant les périodes scolaires".

Trois jours en itinérance

Du mercredi 27 au vendredi 29 avril, l’office du tourisme propose 3 jours en itinérance sur ce chemin des sources. L’idée est de parcourir trois étapes de la randonnée entre Spa et Stavelot accompagnés par trois guides de randonnées. Deux formules sont proposées: le package comprenant l’hébergement, le petit-déjeuner, le ravitaillement pique-nique, le transport (125 € par personne) ou le pack autonomie pour profiter gratuitement du guidage tout au long de la randonnée en vous chargeant du logement et de la nourriture. La réservation est obligatoire via www.spa-hautesfagnes.be ou 087/79 53 53.

Ce samedi 23 avril et ce dimanche 24 avril, une initiation est programmée au départ de l’office du tourisme de Jalhay samedi et de Theux dimanche dès 10 heures.Infos: 087/795353 ouwww.spa-hautesfagnes.be