Pepinster: une récolte de dons pour les bébés ukrainiens

"Dans le cadre d’une collaboration avec une fondation ukrainienne organisant l’approvisionnement des maternités et orphelinats dans différentes villes du pays et afin de répondre à une demande urgente pour les nouveau-nés, nous organisons une collecte de lait pour nourrissons (boîtes scellées et de préférence avec une durée de péremption de minimum 5 ou 6 mois) ainsi que de langes pour nouveau-nés. Déjà des écoles, des mouvements de jeunesse, une société de transport répondent présents, organisent les récoltes, planifient l’organisation" , explique Ukraine Solidarité Pepinster. De plus, les entreprises qui ont envie de prendre part à cette collecte peuvent également organiser l’action en interne.

"Les personnes qui souhaitent contribuer via un don financier peuvent effectuer un versement sur le compte d’Ukraine Solidarité Pepinster BE 11 10307887 8448 (avec la mention enfants Ukraine)" . Cette opération se terminera le 6 mai.

"Les dons récoltés seront acheminés via la société de transport Multitra jusqu’à la frontière ukrainienne où notre partenaire ukrainien prendra le relais et s’occupera de la distribution dans les maternités et orphelinats" , conclut le groupe.

Lieux de récolte:

– Salle de Cornesse, route de Soiron 18. Les mardis, mercredis et vendredis de 7h à 10h (Mme Delvenne 0495 21 77 61).

– Centre culturel de Pepinster (Bureau de la CCJ – L’Espiègle), rue La Nô 51, à Pepinster. En semaine de 9h à 12h et de 13h à 15h.

– Boulangerie Grobet, rue Neuve, 117, à Pepinster. Du mercredi au dimanche de 8h à 17h.

Voir Ukraine Solidarité Pepinster sur Facebook.