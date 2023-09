La commune d’Olne consolide ses relations avec la commune de Matete en RDC

"Nous sommes ici dans le but de consolider notre coopération, dans le cadre de notre plan de cinq ans, soit de 2021 à 2026, initié pour appuyer la municipalité de Matete et soutenir les efforts de ses autorités", a déclaré l’initiateur et coordinateur du projet, Victor Kadima, un Congolais résidant à Olne, selon des propos recueillis par l’Agence congolaise de presse (ACP, officielle).

Des bureaux de quartier, une bibliothèque, des bureaux du service de la population et de l’état civil, ainsi que des latrines pour les agents de la commune ont été construits dans le cadre de ce partenariat.

Nathalie Barbason, échevine en charge de la coopération internationale à la commune d’Olne et présidente du CPAS, a précisé que ce partenariat prévoit aussi l’électrification des bureaux de quartier et la dotation en outils informatiques et en ouvrages pour la bibliothèque.

Le bourgmestre de Matete, Jules Mukumbi a, pour sa part, insisté sur l’importance de l’accompagnement de la commune belge pour atteindre ses objectifs.