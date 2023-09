Olne refait finalement toute la rue Froidbermont… et va installer trois ralentisseurs

Le chantier sera scindé en deux zones. La première concerne le tronçon entre le cimetière et le chemin du Vieux Puits. "Nous y ferons un raclage/pose complet." La seconde zone n’est "pas en trop mauvais état". "Nous réparerons certaines zones, referons certaines bordures et un enduisage au printemps. On a également prévu, en option, la pose de trois ralentisseurs en béton, de type coussin berlinois. Nous en aurions un près du cimetière, un à l’entrée de l’agglomération et le dernier à un endroit à déterminer."

Le montant du marché est estimé, au total, à 150 000 € (120 000 € pour la phase 1, 30 000 € pour la phase 2). Ces travaux seraient réalisés en 2024 (de même que le rond-point des Six Chemins, des tronçons à Riessonsart ou encore le carrefour Herdavoie/Mitoyenne).

2. Croix Renard Le conseil a approuvé la modification de voirie dans le but d’installer un belvédère au lieu-dit " La Croix Renard ". Si Écolo a suivi la position de la majorité, le groupe Le Bon Sens s’y est opposé. "On a toujours dit non. On est d’accord pour la sécurisation de la voirie, mais le but c’est de faire ce belvédère", argumente Claudy Dejong. Trois citoyens se sont déplacés au conseil pour ce point.

3. Nouveau directeur Benjamin Hurard a prêté serment comme nouveau directeur général de la Commune ce 18 septembre 2023. Olne était passé par deux procédures de recrutement, faute de candidat lors du premier round. Désigné le 27 juillet, ce trentenaire "vient du Parlement wallon". Liégeois, il fut notamment responsable de la direction des relations extérieures et secrétaire administratif adjoint de la commission chargée de questions européennes.

4. Achat d’une parcelle La Commune a signé ce 19 septembre, à 18 heures, l’acte d’achat d’une parcelle à Saint-Hadelin pour laquelle elle a obtenu un subside de 426 800 €. Le prix a été fixé à 360 000 € mais il convient encore d’y réaliser des aménagements.

5. Dimension Nord/Sud La Commune va octroyer un subside de 7 177 € à l’ASBL Dimension Nord/Sud. "Il faut qu’on arrête avec cela, qu’on partage cela avec les associations olnoises plutôt que d’aller mettre ça là au bout", nous confie Claude Dejong (Le Bon Sens). Le bourgmestre tempère. "C’est un subside qui se fait à la place de l’intervention annuelle dans l’ASBL. Au lieu de payer chaque année, on verse le montant en une fois, pour trois ans."

6. Et le CPAS ?François-Luc Moll (Écolo) a posé une question "au niveau de la situation du CPAS". "Le suivi est en cours mais nous n’avons pas encore de montant définitif de saisie ou de retenue sur les subsides alloués. On devrait rembourser un certain montant suite à des dossiers qui n’étaient pas en ordre", indique le conseiller. On parle d’environ 80 000 €.