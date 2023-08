Lauréat du prix Pierre Nothomb en 2021 (entre autres prix littéraires), cet ancien professeur de français et patriarche d’une "dynastie" (père de six enfants et neuf fois grand-père) a déjà publié un roman en 1993 ( Signé Joseph Ernst) et un premier recueil en 2017 ( Mais que fait la police ?). Avec Ainsi choient-ils, il manie les jeux de mots, l’humour, le suspense… Inouïe Anaïs ; Le petit comte d’Arbour ; Le calme en Bordurie ; Le sortilège à Louvemont sont autant de chapitres qui structurent une centaine de pages surprenantes. "C’est totalement imaginaire, de A à Z, explique l’Olnois . J’ai une idée, que je développe, et cela vient (ou ça ne vient pas et ça finit à la poubelle). J’ai parfois comme point de départ des thèmes proposés dans des concours de nouvelles ou d’écriture, des suggestions. Le tout premier texte, c’était au départ un concours d’écriture qui demandait un anti-comte. Je suis parti de cela, même si je n’avais finalement pas envoyé le texte au concours en question (je mets parfois du temps à écrire)."

"Tantôt on a de l’humour, tantôt un texte policier"

Une douzaine de contes ou nouvelles et quatre micro-nouvelles sont ainsi livrées. "Le défi est alors de raconter l’histoire en un paragraphe, avec le coup final. Ces histoires s’adressent aux amateurs d’humour, mais aussi de thriller. C’est assez varié, et des textes peuvent devenir humoristiques sans que ce ne soit la volonté de départ. À chaque fois, j’essaye d’avoir un coup de théâtre inattendu, que ce soit par un point qui attrait à l’essence du texte ou via un petit détail qui vient apporter un petit plus inattendu, surprenant. C’est ça qui m’a donné l’idée du titre, en jouant sur le “ainsi soit-il” et sur la chute. Tantôt on a de l’humour, tantôt un texte policier. Pour passer du sourire aux frissons d’un texte à l’autre."

Début août, Albert Dardenne a reçu une première salve d’ouvrages. Il a opté pour Amazon.fr pour diffuser ses textes, malgré des retours élogieux des maisons d’édition. L’homme manie la plume par passion, pour être lu. Souplesse et économie doivent se conjuguer pour ce petit recueil rouge dont la photo, en quatrième de couverture, n’a certainement pas été prise par Monsieur Czarlitz. "La formule permet de sortir les numéros qu’il faut", sourit-il. Aux lecteurs de se laisser, à présent, prendre au jeu…

