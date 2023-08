Olne: le Bal Hawaïen un vendredi, une première

Ces deux derniers DJ’s seront à nouveau de la partie ce 11 août, entourés du DJ Oleg (habitué du chapiteau à Liège, mais aussi de l’Aller Simple et de la Cour Saint-Jean) et d’ArSeN-X. Les plus attentifs l’auront constaté… Le Bal Hawaïen, c’est bien le vendredi 11 août et non le samedi 12 août, comme de coutume.

"On a changé la dat e car nous ajoutons un événement le samedi. On a eu une réunion avec la Commune qui a gentiment accepté qu’on change la date et qu’on ajoute quelque chose le samedi. Vu l’engouement sur les réseaux sociaux, déjà en hausse par rapport à l’an dernier, on ne s’attend pas à une baisse de fréquentation", explique Robin Delhez, président du comité.

La Jeunesse a souhaité mettre en place un grass volley le samedi, dès 11 h. Vingt équipes (il ne reste presque plus de place) s’affronteront dans une ambiance décontractée, assurée par Bernie (ArSeN-X) avant une garden jusqu’à 22 h. "On a eu cette idée de proposer du volley car monter le site prend énormément de temps, reprend Robin Delhez. On part d’une prairie, en haut de la rue du Château à Olne (NDLR: et non plus dans la prairie de chez Baar, un changement opéré voici quelques années) , où rien n’est prêt. C’était un peu bête de ne profiter que d’une soirée alors qu’on avait tout préparé (NDLR: jadis, des jeux intervillages furent organisés en marge du bal, il fallait notamment y attraper des truites à mains nues…) . On fait donc le volley pour augmenter nos activités, mais aussi pour les membres du comité qui le vendredi sont occupés à servir."

Les préventes du Bal Hawaïen sont disponibles depuis le 21 juillet, en ligne (9,40 €) mais aussi en vente physique chez Delhez Combustible (Olne), Papeterie 7 (Fléron) et au café El Chicco (Verviers), "au prix de 9 € en vente physique". Il vous en coûtera quelques centimes d’euro de plus le soir même, sachant que les prix ont été indexés cette année.

La programmation fait donc confiance à des DJ’s amis du bal. Quant aux installations scéniques, la Jeunesse a "comme chaque année souhaité qu’elles soient diversifiées, car on fait le maximum afin que les gens soient heureux du rendu". Rendez-vous ces vendredi et samedi du côté de Olne !