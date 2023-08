Fausse alerte à Olne: les scouts ne sont pas intoxiqués

Lundi vers 14h, les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau sont appelés dans un camp de scouts situé rue du Village à Olne. L’alerte concerne une possible intoxication CO dans un local occupé par les jeunes. Pour rappel, le CO est un gaz inodore et incolore, très difficile à détecter, ce qui le rend particulièrement dangereux.