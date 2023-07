Une Commune prête à acheter un terrain à bâtir de 5 000 m2 pour… préserver son paysage rural

Parmi les lauréats, on retrouve en région verviétoise Malmedy (309 760 € pour, sur 300 ares, développer une "reconnexion de la Ville à la rivière"), Spa (142 274 € pour l’ "aménagement le long du Wayai", sur 320 ares) et Welkenraedt (97 362,32 € pour, avec les citoyens, concrétiser le projet de "création d’un parc public" derrière le nouveau gymnase de Henri-Chapelle, sur 500 ares).

Du côté d’ Olne, c’est un virement de 426 800 € qui viendra booster les caisses communales, le plus gros subside de notre région (le 7e sur les 22 projets, le plus financé étant Héron: 754 610 €). Particularité à Olne, cette somme sera investie pour l’achat d’un terrain à bâtir (zone rouge) dans l’objectif de pérenniser le paysage, notamment.

"Nous allons pouvoir acheter le terrain qui se situe à l’entrée de la Neuville, rue Saint-Hadelin", indique le bourgmestre Cédric Halin. Ancienne pâture de la ferme Nicolay, cette parcelle connue des villageois fut l’antre du Festival de Saint-Hadelin de 2005 à 2011. "C’est un terrain de 5 000 m2 en zone d’habitat à caractère rural. Pour l’instant, les haies sont assez hautes et le terrain est exploité par des agriculteurs. Mais nous avons déjà reçu des projets immobiliers pour quatre ou cinq maisons. Si on construit là, on ferme tout le paysage de la Neuville. La Commune ne souhaite pas qu’on urbanise là."

La partie basse de la pairie, à proximité directe de la Magne. ©EDA - Pierre LEJEUNE

La partie inférieure, en bord de Magne, est également en zone d’aléa d’inondation. Lors des fortes pluies, le ruisseau n’hésite jamais à s’aventurer dans les prairies ou jardins des particuliers qui résident à la Neuville… "On va y aménager une noue, un système de récupération des eaux, pour temporiser les eaux qui viennent du haut avant qu’elles n’arrivent dans la Magne (une nouvelle qui réjouira Trooz, où débouche la Magne, NDLR) . Et nous réaliserons probablement un petit aménagement avec un cheminement autour de la noue. Nous allons essayer de passer le compromis d’acquisition du terrain à la fin du mois au conseil communal, pour avancer sur ce projet."

Le montant doit encore être estimé par le notaire, mais la commune a déjà prévu "entre 300 000 € et 400 000 €" pour l’achat. "On achètera au prix du terrain à bâtir, donc entre 25 et 30 fois le prix d’un terrain agricole. Ce n’est évidemment pas le même prix… Mais cela permettra d’éviter un projet immobilier à cet endroit", conclut Cédric Halin.