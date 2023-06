La rue des Combattants transformée en chaussée partagée à Olne : quid du parking ?

Olne est en train de repenser complètement l’aménagement de l’un des axes principaux de son centre grâce à un subside wallon (Cœur de village), de 500 000 €. La rue des Combattants, ainsi que les ruelles de l’Arvô et du Vieux Mayeur, doit en effet êtres transformée en espace partagé. Ce projet et son marché, dont le coût est estimé à 729 000 €, ont été détaillés lors du conseil communal de ce lundi 26 juin, après que l’auteur de projet a revu sa copie suite à la rencontre avec les riverains et le SPW. Trois zones ont été délimitées a expliqué l’échevin en charge des Travaux, Marc Baguette, "Une 1re définit la placette devant le bâtiment JLC avec des matériaux type pierre, on enchaîne avec un tronçon avec des pavés type béton vieilli. Et puis on retrouve une zone de pavés naturels devant la sortie de la petite ruelle de l’Arvô, dont la partie centrale est en pavé béton. On repasse ensuite sur une zone en pierres sur le bas de la rue." Un éclairage d’apparence moins moderne, avec des piquets de 4 m au lieu de 6 m, est également prévu. Un devis est également réalisé pour éclairer certaines façades patrimoniales, même si l’idée a été mise de côté par crainte de provoquer des nuisances pour les habitants.