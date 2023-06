Incendie dans une ancienne ferme à Olne: une intervention délicate pour les pompiers

Sur le coup de 17 h 15, les pompiers maîtrisaient la situation… Mais l’intervention fut délicate en raison de la nature du terrain, de son éloignement par rapport à une voirie. "On a fini l’extinction. C’est un feu de déchets qui s’est communiqué à un abri de jardin, et ensuite aux bâtiments. On est maître du feu mais le réseau d’acheminement en eau est très compliqué. On a effectué des rotations avec quatre citernes. Il nous faut encore peaufiner le travail… Un appartement n’est plus utilisable mais la partie principale du corps de ferme est préservée", nous indique le responsable de garde.

Incendie à Olne ©Zone VHP

Les pompiers resteront sur place jusqu’en début de soirée.