Luc Pire démissionne de son mandat de conseiller de l’action sociale

Il explique avoir privilégié Amnesty suite à sa forte déception. "J’espérais pouvoir apporter au Conseil et à ma Commune, comme je le fais dans les entreprises ou associations dont je suis administrateur, mon expérience en gouvernance et en gestion financière et humaine. Je n’ai pas réussi."

Lors de son mandat, deux faits en particulier ont conduit à sa désillusion. Il a d’abord été choqué par la décision de la majorité de déménager le CPAS à Saint Hadelin. "J’ai été consterné par le fait qu’il n’y ait eu aucune information et donc même pas une concertation avec le personnel qui s’est, à l’unanimité, prononcé contre cette décision qui va affaiblir la qualité de son travail et de ses relations avec les usagers du CPAS. Je pense que la majorité du Conseil aurait dû défendre le CPAS et ses travailleurs, et pas s’aligner sur la majorité communale. Je n’ai pas réussi à convaincre et c’est regrettable."

Le suivi donné à l’inspection du Fédéral au CPAS – il lui réclame environ 80 000 € pour des problèmes de formes dans les dossiers – l’a ensuite fort déçu. "J’aurais pu, étant "dans l’opposition", réclamer la démission de la responsable politique du CPAS, c’est-à-dire la présidente. J’ai préféré être constructif", pointe celui qui a proposé dès le 4 avril en réunion de crise qu’un audit soit réalisé avant toute chose pour identifier les causes du problème. La présidente du CPAS a expliqué lors du dernier conseil communal ne pas avoir fermé la porte à cette option, mais avoir postposé le point "ayant mille et une choses à faire sur le plan humain".

"Sur ces deux dossiers importants, n’ayant pas été suivi et en ayant la conviction que le jeu opposition/majorité ne me convient pas, j’ai décidé de choisir Amnesty", conclut Luc Pire qui dit vouloir libérer du temps pour des engagements avec lesquels il a un impact réel "sur la société et les générations futures". C’est sa priorité depuis 2012, quand il a revendu ses sociétés, d’offrir de son temps, des moyens financiers et des compétences. "C’est pour cela que j’ai créé le Venturelab, deux écoles de devoirs et que suis devenu actionnaire et président du Comité d’éthique de Galler et administrateur d’une dizaine d’ASBL et de coopératives à finalité sociale."