Aménagement à la Croix Renard à Olne: un projet citoyen critiqué… par d’autres habitants ?

Suite à ces récentes réactions citoyennes, une réunion d’information est organisée le 12 juin à 20 h, à l’espace culturel de Hansez, afin de clarifier la genèse du projet. Car celui qui est aujourd’hui critiqué par des habitants… est en effet le fruit d’un processus de participation citoyenne mené au sein de l’Opération de développement rural et sa commission d’une trentaine de membres (lire ci-dessous). "La CLDR a été créée à Olne en 2008, j’étais déjà membre à l’époque, et l’on a fait une analyse des atouts et des faiblesses de la commune. Et dans les faiblesses, il y avait la sécurité des usagers faibles, tandis que dans les atouts, il y avait la beauté des paysages très vallonnés et très diversifiés", retrace Marie-Madeline Kaivers, présidente de la commission. Des fiches projets ont ainsi notamment été travaillées pour des liaisons pour les piétons et les cyclistes (la 1re a été réalisée entre Olne et Saint-Hadelin) et des éléments qui mettent les paysages olnois en valeur (comme cela a été fait avec les bancs de promenade et les abris à Gelivaux et dans le bois d’Olne).

Cette fois-ci, ce cheminement en forme d’ellipse, en acier Corten et en bois, doit permettre aux promeneurs de profiter d’un point de vue à 360 degrés. "Ce n’est pas un belvédère ni une tour", insiste l’Olnoise, et "l’idée est que les gens aillent se garer au grand parking près du hall omnisports et puissent faire le cheminement jusque-là à vélo ou à pied."

©Atelier paysage

L’échevin chargé du développement rural, Marc Baguette, se réjouit qu’il y ait une effervescence autour du projet: "C’est intéressant qu’il y ait une réaction citoyenne: que les citoyens parlent aux citoyens afin que tout le monde puisse se comprendre sans nécessairement être d’accord à la fin", même s’il regrette que cela "tombe du ciel" pour certains. Stany Noël, l’agent de la Fondation rurale de Wallonie qui a accompagné tout ce processus participatif (la CLDR en est à sa 59e réunion), conclut: "On va réexpliquer que tout cela s’est fait selon un processus très structuré qui repose sur une démarche citoyenne, légitime et légale, et que l’on est à un stade où l’on en est ne laisse plus beaucoup de place…"

Outre la réunion d’information, les habitants peuvent bien sûr consulter le dossier auprès de l’administration et répondre à l’enquête publique jusqu’au 3 juillet.