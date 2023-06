"Normalement, on démarre bien le 7 août. On vient de finir les chemins agricoles et nous en avons reparlé avec l’entreprise Baguette. Il y a eu pas mal de rebondissements ces derniers mois au niveau des plannings, et on ne voulait pas démarrer fin juin pour laisser le chantier staté (interrompu, NDLR) pendant le mois de juillet. Donc on a choisi de démarrer en août", informe Marc Baguette (Pour Olne), échevin des Travaux.

Le chantier s’étirera au-delà de 2023, jusqu’au début de l’année 2024. Avec les risques que cela comprend au niveau de la météo et donc de l’impossibilité de travailler sous certaines conditions climatiques. "Je souhaiterais qu’on ait, si possible, une première couche de tarmac pour la fin de l’année. On doit refaire les hanches de la voirie, raison pour laquelle la route sera totalement fermée (hors riverains qui devront parfois venir par la route de Soiron, parfois par Olne). On va travailler de la route de Soiron à la ferme seigneuriale (la Commune avait, un temps, émis l’hypothèse d’un asphaltage jusqu’au cimetière, option qui ne semble donc pas être retenue, NDLR). À certains endroits, il faut refaire le coffre (notamment dans le virage de l’étang, NDLR) , à d’autres non. C’est une route qui relie le village au hameau du Bois d’Olne, on voulait donc une route où la mobilité douce aura son mot à dire. Donc nous aurons des bandes de contre-butage en béton. Ça donnera une impression de bande asphaltée moins large. Ce sera bien la route, mais le revêtement différent en réduira la largeur visuellement." Notons que l’opposition olnoise, lors de la présentation du projet, avait regretté de n’avoir pas élargi l’assise afin de laisser davantage de place aux piétons (venant d’Olne vers le Bois d’Olne, En Égypte est sans doute plus approprié pour ces derniers…). "Nous n’avons pas eu d’alternative car il aurait alors fallu canaliser les eaux, ce que nous ne désirions pas pour ne pas qu’elles arrivent encore plus vite en bas." Le coût aurait également été tout autre, sachant que les estimations de fin 2021 – 399 500 € – devront déjà subir une inévitable révision pour ce chantier attendu au seconde semestre de 2023.