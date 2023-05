Les spécialités olnoises, reines d’une marche

Le 25 juin, la confrérie du Lev’Gos organise une première marche gourmande. "Avant nous faisions partie d’Olne Autrefois, mais comme l’événement ne se fait plus on a voulu faire autre chose que le chapiteau des confréries habituel", explique Philippe Simon, grand dégustateur du péket, et de souligner, "On s’est dit que l’on allait partir sur une marche gourmande justement pour faire découvrir au public ce qu’est une confrérie !" Deux boucles sont proposées, 7 et 9 km, au départ de la salle Theo Dubois entre 10h et 14 h. Les parcours seront ponctués de six étapes, autant de plats à déguster et parmi les mets, on retrouvera bien sûr le Lev’Gos, le café olnois et le cochon à la broche, typiques de la confrérie. Les réservations, limitées à 150 personnes, sont à faire avant le 11 juin. En choisissant cette date, la confrérie espère aussi profiter de la météo, en général clémente, de la fin juin "qui réussissait souvent à Olne Autrefois".