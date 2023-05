Les architectes surchargés par les projets, à Olne

Le plus urgent, pour la Commune d’Olne, c’est le bâtiment de l’école communale. En juin 2021, une partie de la toiture de la classe de psychomotricité et du préau s’est envolée, venant se fracasser contre un autre bâtiment bien plus récent. L’assurance a indemnisé Olne à hauteur de 345 000 € hors TVA fin 2021 et, depuis, "nous avons reçu une subvention de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 60% du montant des travaux pour reconstruire un nouveau bâtiment aux normes les plus strictes, un bâtiment avec quatre classes".

Le permis pour l’école déposé cet été ?

"J’espère pouvoir déposer la demande de permis d’urbanisme pour l’école avant la rentrée. Les travaux doivent être clôturés avant le 31 décembre 2026, indique Cédric Halin. J’ai notamment été impressionné par l’acoustique de la salle de répétition de l’ Espace Culture d’Aubel, nous prêterons également une attention particulière à l’acoustique du nouveau bâtiment de l’école de Saint-Hadelin, qui doit être un exemple tant pour l’acoustique que d’un point de vue énergétique."

La maison de village pour fin 2023 ?

À quelques mètres de là, le terrain destiné à accueillir la maison de village. La Commune a déjà l’assurance d’ un subside approchant les 900 000 € de la part de la Wallonie. "C’est un projet citoyen et certaines choses doivent encore être déterminées par les citoyens et la CLDR (NDLR: Commission locale de développement rural) . Mais j’espère, pour ce dossier, déposer le permis en fin d’année."

Le permis pour une transformation de l’ancien JLC Motos, acquis contre 420 000 € voici deux ans, est quant à lui moins "urgent".