Bonne affaire à Olne: 2 000 tonnes de gravier pour… 0 €

Pour réaliser ces trois chantiers, 2 000 tonnes de gravier sont nécessaires. Et le côté "sympa" de l’histoire, c’est… qu’ils sont gratuits ! "On va les chercher à la carrière, au Bay Bonnet (NDLR: rachetée par Olne et dont l’exploitation a été attribuée au groupement Baguette/Bodarwé/Joly/FAS Service) . Et c’est gratuit, dans le cadre de la concession. Dans le deal, la Commune peut prélever 3 000 tonnes chaque année", souligne Cédric Halin. Un poids conséquent que la Commune n’a pas encore pu pleinement exploiter. Sauf que cette année, 2/3 iront dans les voiries agricoles.

Mais financièrement, quel est le gain ? "C’est entre 15 et 20 € la tonne. On paie juste le transport puisque la société va avec ses camions chercher cela à la carrière, et nous les dépose. Mais oui, ça fait des économies sur le chantier. Un camion, c’est environ 40 tonnes, cela dépend de la granulométrie." À la calculette, environ cinquante trajets de camions seront effectués pour ces 2 000 tonnes, avec une économie de gravier de l’ordre de 30 000 à 40 000 €. Pas mal pour des cailloux !