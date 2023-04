Des petits Olnois s’approprient un chemin près de leur école pour y favoriser la biodiversité

"L’appel à projets donnait lieu à des supports techniques comme l’achat des plants, la mise à disposition des panneaux didactiques, de certains nichoirs. Les animateurs de l’ASBL ont également été présents pour expliquer aux enseignants le but du projet et pour faire une journée d’animation avec les enfants, pour les guider par rapport à ce qui était intéressant de mettre en place en fonction des chemins choisis", explique l’échevine de l’Enseignement, Marie-Paule Darimont. Le naturaliste olnois, Louis Huc, avait également été convié lors de la plantation et a pu à son tour accompagner les enfants sur place.

La suite ? La création et le placement d’aménagements comme une bande fleurie, un gîte à hérissons, un nichoir, une baignoire pour oiseaux, des tas de bois et tas de pierre pour les insectes… ainsi que le placement de panneaux pour expliquer la démarche et les aménagements.

D’ici la fin de l’année scolaire, les élèves de 4e primaire de l’école de Saint-Hadelin s’approprieront, eux aussi, un sentier qui traverse la pente du virage où se trouve l’école et qui permet de rejoindre la route des Robiniers. "Là, il n’y aura pas de plantations, il y a déjà assez d’arbustes, mais bien la mise en place d’hôtels à insectes".

Ces deux endroits ont été choisis pour leur proximité avec les établissements afin que les écoliers voient leurs aménagements évoluer: "En fonction des matières vues en classe, les instituteurs pourront se rendre sur place et faire de l’éveil auprès de nos petits élèves !" De fait, si l’impulsion pour ce projet a été donnée par la Commune, elle était convaincue que les professeurs embrayeraient: "Ce sont des projets qui emballent nos enseignants puisque l’on est aussi dans une optique de classes du dehors !"

Des élèves de Saint-Hadelin avaient d’ailleurs déjà planté une haie en 2020 en réponse à l’appel de la ministre Tellier.