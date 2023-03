"Douche froide" au CPAS d'Olne: le fédéral lui réclame 80 000 euros

La présidente du CPAS, Nathalie Simon Barbason (Pour Olne), a reconnu "un problème de contrôle interne". "C’est vrai qu’il y a eu plusieurs rapports, en 2015, en 2020. En 2019, le conseil a remercié une personne et un an et demi après, une deuxième personne… Le CPAS d’Olne travaille énormément sur la prévention et la réinsertion professionnelle, on est dans l’action. Et je ne voudrais pas entendre dire que le personnel travaille à moitié !" Le montant à rembourser devrait être lui nettement plus bas, de l’ordre de 55%: "Il y avait une erreur de montant dans le rapport, il va y avoir un réajustement, mais cela reste une douche froide."

Le bourgmestre, Cédric Halin, soucieux de se cantonner au rôle de la Commune et de ne pas démarrer un débat en séance publique du conseil, a tout de même reconnu avoir trouvé un certain nombre d’informations interpellantes. "Quand l’on constate qu’il y a des manquements au niveau des contrôles internes, que certains agents, qui certes ne sont peut-être plus là, mais qui n’ont pas agi comme ils auraient dû agir et que l’on paie les pots casser lors d’une inspection deux ou trois ans plus tard… Ce n’est évidemment pas agréable à entendre", a partagé le mayeur avant de souligner que ce sont bien des problèmes de forme qui ont été pointées, "personne ne remet en question le professionnalisme des assistants sociaux."

CPAS et Commune étant intimement liés, cette dernière devra trouver une solution pour ces 80 000 € à rembourser… "On a eu des réunions difficiles avec les gens du CPAS. Celui qui fait une bêtise doit aussi assumer, je ne dis pas que la Commune ne va pas aider, mais le CPAS doit comprendre que s’il y a eu quelque chose qui n’a pas été fait comme cela aurait dû, il doit assumer sa part." Le Conseil de l’action sociale de mardi dernier a également pris une série de décisions, parmi lesquelles "de se faire aider par un conseil juridique". Un comité de crise a également été mis en place avec des conseillers de toutes les factions politiques "pour essayer de remettre les choses en routes pour que ce genre d’erreur n’arrive plus ! ".