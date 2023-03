Le beau-père violeur d’une fillette âgée de 10 ans condamné à 6 ans

Les faits avaient été dénoncés en 2019 lorsque la victime avait rédigé une lettre à sa mère et y avait expliqué la situation problématique qu’elle vivait avec son beau-père. Elle avait révélé que, depuis qu’elle était âgée de 10 ans et jusque ses 14 ans, le prévenu lui avait imposé des scènes de viols et d’attentats à la pudeur.

Le prévenu avait d’abord soutenu que la jeune fille avait monté une cabale contre lui, parce qu’il avait écarté son petit copain. Mais l’enquête avait révélé qu’il présentait un double visage, évoluant entre le rôle du beau-père gentil et celui de pervers. La jeune fille subissait d’importantes pressions de la part de son beau-père, suspecté de rester en couple avec la mère pour être proche de la fille qu’il considérait comme sa compagne.

Devant un expert chargé d’évaluer s’il était apte à respecter des mesures probatoires, il avait réaffirmé que sa victime était demandeuse des relations et qu’elle avait retiré du plaisir.

Le tribunal l’a condamné à une peine de 6 ans de prison.