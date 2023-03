Pas de Olne Autrefois en 2023… et après ? C'est l'incertitude la plus totale

"2023, ça n’aura sûrement pas lieu", confirme le président du pouvoir organisateur de l’école Saint-Louis, François-Luc Moll. Impliqué depuis le début des années 90 dans l’organisation, l’Olnois indique avoir "essayé de réunir l’équipe dès septembre pour faire l’état des lieux des forces en présence". Mais le Covid a affaibli les troupes et "on se voyait mal recommencer le sponsoring avec des commerces qui souffrent encore de la crise ou des inondations".

S’est alors posée une question: une version réduite en 2023 (plus encore que la version 2011 Olne sens dessus dessous, organisée au château Chrouet en raison des travaux au cœur du village) ou une annulation ? "D’une part face à la crise et, d’autre part, face à équipe motrice en manque de motivation: pour 2023, il ne faut pas se faire d’illusion… On est neuf mois trop tard, on sait que ça n’aura pas lieu. Pour la suite, on ne sait pas encore", répond François-Luc Moll.

La manifestation qui, depuis 1976 (les années impaires dès 1979), plonge ses visiteurs dans une autre époque – celle des vieux métiers, de l’essor d’Imperia ou des vestiges des cloutiers qui ont façonné les rues du village, le tout en dégustant Lèv’Gos et péket – est bien menacée. La 24e édition ne sera peut-être jamais mise sur pied, c’est tout un folklore villageois qui vacille.

"Pour la suite, on ne sait pas encore. L’ASBL ne sera pas dissoute dans l’immédiat, on va voir dans les mois et années à venir si on lance le projet, à quelle échelle… ou si on fait autre chose. On pourrait décider de faire des événements plus courts, on pourrait intervenir dans les organisations des plus beaux villages… On a encore une équipe pour mettre en place un événement de moindre ampleur, mais repartir sur un week-end complet, avec les artisans, 400 ou 500 bénévoles, là, c’est hors de question. C’est en suspens, et on ne sait pas très bien si on va retrouver le courage de redémarrer."

Renouveler l’équipe…

Le Covid a "miné la volonté ou la motivation de se réunir" tout en "recentrant les jeunes sur leurs propres préoccupations". Or Olne Autrefois est énergivore, chronophage. La motivation est essentielle et certains bénévoles se font plus rares. "On a eu la chance d’avoir, pendant des années, des parents particulièrement motivés, reprend le président de l’ASBL Olne Autrefois. Il y a un changement de mentalité mais les besoins de l’école sont aussi moins importants, un certain nombre de prêts étant remboursés. L’obligation d’avoir l’apport d’Olne Autrefois est probablement moins forte. C’est un ensemble de paramètres et si on décide de relancer le projet, il faudra de toute façon renouveler une bonne partie de l’équipe car la plupart des gens sont vieillissants. Moi, j’ai dû faire une quinzaine d’éditions mais je vais avoir 59 ans. Et un certain nombre sont partis, des moteurs comme Jean-Pierre Baba ont quitté le bateau, c’est difficile. On était contents, après son départ, d’avoir réussi deux éditions. Maintenant, c’est vrai qu’il y a un savoir-faire, un savoir-organiser, qui existe, mais il faudra un apport de jeunes si on veut que ça tienne la route à moyen ou à long terme. Pour l’instant, on n’est pas dans des conditions pour organiser la fête en 2023 et dans le futur, on verra… La porte n’est pas fermée mais elle n’est pas très ouverte non plus…".

Pour que Olne Autrefois soit davantage qu’un doux souvenir, et à l’approche des 50 ans (2026), toutes les forces villageoises seront nécessaires.