En avril 2021, un panneau provoquait (et insultait) ceux à l’origine de ces déchets sauvages sur la route de Forêt… avant un " dispositif " semblable quelques jours plus tard au sommet de la rue des Anges. Cette fois, c’est rue Grihanster que des Olnois ont agi, en ramassant des déchets et en les mettant à vue dans les arbres en bord de voirie.

"De temps en temps, des promeneurs positionnent des canettes sur des branches pour les mettre “en lumière”, on est allé les ramasser. On fait souvent des ramassages le long des voiries communales", observe Marc Baguette. Et l’échevin de l’Environnement de poursuivre: "Les gens sont vigilants et les réseaux sociaux mettent ça en valeur. Dans les chemins ou sentiers, on ne peut pas considérer qu’il y a une augmentation de ce genre de choses (il ne faut pas noircir la situation même s’il faut combattre l’incivisme), au contraire des voies de transit."

Olne compte une trentaine de poubelles publiques, "mais on essaye de ne pas en ajouter inutilement. La poubelle attire le déchet. On pense que le promeneur est quand même sensibilisé à ne pas gâcher ce qu’il est en train de parcourir".

Des caméras sont toutefois attendues sur les grands axes à Olne. "Ce seront des caméras pour voir les véhicules entrants et sortants. Si on voit arriver une camionnette et qu’on constate un dépôt clandestin, la police pourra investiguer. On espère bien les installer dans le courant de cette année, c’est un marché fait avec Herve."