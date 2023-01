Un cheminement en surplomb à la Croix Renard, pour offrir une vue sur le paysage olnois

Le groupe d’opposition Le bon sens ne s’est pas montré davantage convaincu par ces projets. " On n’est pas très contents des priorités de la majorité, on maintient qu’il s’agit d’un aménagement touristique. Si on prend la réfection du rond-point des Six chemins avec, c’est 1,3 million d’euros investi pour une route en bon état. On aurait préféré que ce montant soit réservé aux trottoirs ailleurs ou qu’il soit investi sur la route de Forêt ", a déploré Jean-François Notteborn, avant d’énoncer des points accidentogènes à ses yeux et de regretter un empiétement sur les terres agricoles.

Marc Baguette a rappelé que le financement par le PCDR n’autorise pas les investissements touristiques, avant de reconnaître que l’aménagement paysager va confisquer une petite partie de terres agricoles. Mais la liaison douce, elle, se fait en bord de voirie sans en prendre un mètre. Le bourgmestre Cédric Halin a quant à lui souligné qu’il ne s’agissait pas "d’un projet politique d’une majorité, mais d’un projet porté par les citoyens".