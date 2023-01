Maraîchage: un an après, ça reste « aberrant »

"Les fonds pour la recherche n’ont, officiellement, pas encore été débloqués. On ne nous a pas tenus au courant. J’espère que la recherche de la ministre Tellier sera menée et financée pour arriver à des solutions sur le long terme et permettre de limiter les transferts des métaux lourds aux plantes, même si en limitant les transferts on n’est pas sûr d’arriver à respecter les normes européennes qui sont mal placées. Le souci, c’est que tout le monde se renvoie la balle: la Commune, la Région, l’Europe… À un moment, il va falloir que quelqu’un prenne ses responsabilités", développe Frédéric Bronne.

La Commune, justement, a été invitée sur l’exploitation, "car s’il y a une pollution historique, elle ne s’arrête pas à notre parcelle". "On nous a dit qu’il n’y avait pas de pollution sur la commune d’Olne, sourit Frédéric Bronne. Depuis, on apprend que le chocolat a aussi trop de cadmium, qu’il y a des soucis avec le riz… Nous, on a continué nos activités et nous avons tous les 10 à 15 jours la visite de l’université de Liège pour un projet de recherche avec six maraîchers de la région. Mais on sait que ça ne se limite pas à la province de Liège: l’Afsca a trouvé des maraîchers en dépassement à Namur, nous avons été contactés par une dame qui a un souci à Vilvorde, etc. Ne faut-il pas faire le deuil d’un monde sain ? L’un de nos clients est professeur d’université à la faculté de médecine, et il nous dit clairement qu’avant de s’attaquer aux maraîchers il faudrait s’attaquer aux causes de la pollution, aux perturbateurs endocriniens… En attendant, on continue à travailler et on pense que si on veut arriver à une résilience alimentaire, si on souhaite maîtriser nos coûts et nos productions, c’es t la seule façon d’y parvenir."

La mobilisation reste cependant de mise. Pas plus tard que ce jeudi, la Province de Liège organisait une "Journée des Maraîchers" à La Reid où étaient évoqués les contrôles de l’Afsca mais aussi les métaux lourds (via le laboratoire provincial). "Et d’ici une dizaine de jours, le réseau Aliment-terre de l’arrondissement de Verviers et la ceinture aliment-terre liégeoise organisent une réunion dont le but est de fédérer les maraîchers pour avoir une action commune face à nos problématiques", conclut le maraîcher olnois.