Le magasin de la station Q8 revit avec l’atelier de céramique d’une Olnoise

En 2019, le magasin de la station Q8 à l’entrée du village d’Olne baissait son volet définitivement. L’espace était depuis lors inoccupé, mais dès ce mois de janvier 2023, il va pouvoir enfin revivre grâce à l’atelier de céramique d’une Olnoise, Françoise Goffin. Il s’agit en effet d’un retour au bercail, pour Carac’terre créé en 2006 dans les caves du presbytère, avant de s’installer à la maison de la laïcité de Trooz, à La Fenderie… fortement touchée par les inondations en juillet 2021. "On a perdu beaucoup de matériel: un four, des tours, toutes les matières premières qui servaient à faire des émaux, une cabine d’émaillage…", explique l’artisane, "On a déménagé ce qui restait encore du matériel ver le shop et on a fait installer un décompteur et une porte coupe-feu, pour être dans la légalité au niveau des pompiers. On rapporte les pièces chez moi pour les cuire, car ce n’était pas autorisé d’y installer un four près d’une pompe à essence…"