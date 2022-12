Un budget 2023 « moins clinquant » à Olne

Des projets pour un peu plus d’un million

Du côté de l’extraordinaire, la Commune d’Olne a inscrit pour 1 112 000 euros d’investissements. On y retrouve entre autres: 200 000 euros pour des travaux de voiries (à déterminer en cours d’année), 215 000 euros de subventions logements reçus dans le cadre des inondations (la Commune a encore la possibilité d’acquérir un bâtiment jusqu’au 31 mars), 320 000 euros pour le rond-point des Six-Chemins, l’acquisition du four à pain du XVIII siècle à l’arrière du CPAS (15 000 euros), des travaux de terrain sur le site des Fosses et des Robiniers pour 35 000 euros, 25 000 pour des travaux au bâtiment de l’ancien garage JLC, 30 000 euros pour la désignation d’un auteur de projet pour le projet Cœur de village et la démolition-reconstruction du bâtiment décapité par une tempête à l’école de St-Hadelin (leurs cahiers des charges a été approuvé également ce lundi).

Le groupe Le Bon Sens a voté contre ce budget, son conseiller, Jean-François Notteborn craint qu’Olne "ne repousse le problème", en "empruntant sur 20 ans, pour des équipements qui ne durent pas aussi longtemps, comme des éclairages". Le mayeur a assuré que la Commune ne s’endettait pas, "le stock de la dette diminue au contraire".

Le conseiller d’opposition a par ailleurs déploré que la Commune ne soit pas retournée vers la trentaine de citoyens qui ont répondu à l’enquête publique pour la réhabilitation du site des Fosses, et qui s’inquiètent surtout de son accessibilité pour les mouvements de jeunesse. Marc Baguette a ainsi affirmé qu’un contact sera pris avec ces derniers quand le cahier des charges sera bouclé, et a d’ores et déjà souligné, "que le projet ne changera rien à l’accessibilité du site, hormis quand les moutons seront présents, quelques semaines l’année".

Françoise Neuray a quant à elle déploré pour Écolo que "peu de chose soient prévues pour le culturel, le social, les jeunes, les aînés…".