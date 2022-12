La bibliothèque d’Olne devrait rouvrir normalement d’ici le 5 décembre

Nathalie Simon-Barbason (Pour Olne), présidente du CPAS et en charge de la bibliothèque, espère un retour à la normale dès la semaine prochaine. "En fait, nous avons au sein de la bibliothèque d’Olne (une bibliothèque reconnue en catégorie 2, et qui attire énormément d’Olnois mais aussi des citoyens d’autres communes) deux personnes pour l’animation et les emprunts. Et il se fait que ces deux personnes ont eu soit un accouchement prématuré (cette dame reviendra courant 2023) soit une accumulation d’incapacités de travail. Nous devrions récupérer cette dernière ce 5 décembre et rouvrir la bibliothèque à l’horaire habituel au-delà. Nous avons eu la possibilité d’engager, mais la personne ne convenait pas. Nous avons pu ouvrir les lundis grâce à une personne qui s’est proposée."