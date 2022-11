"C’est un projet qui est enfin réalisé… Enfin, qui commence à se réaliser, souligne Marie-Madeleine Kaivers, présidente de la CLDR. Ce n’est, en fait, pas la première étape. Les abris ont été élaborés ensemble, avec le groupe de travail Sentiers de la CLDR. Nous avions répondu à l’appel à projets “C’est ma ruralité” dont l’objectif était de favoriser un lieu de convivialité. Ainsi, après avoir rebalisé nos promenades, après avoir créé des bancs que nous avons designés, après avoir créé le Tour D’Olne (25 km), nous avons profité de ce financement pour poser deux points de rencontre sur la balade."

La crise du Covid a ralenti la démarche, qui était déjà conséquente puisque le groupe a tout pris en charge. "Nous souhaitions quelque chose qui ouvre une fenêtre sur des points de vue remarquables du paysage olnois. Nous avons, au sein du groupe, des artisans, des architectes, des artistes… Ils ont proposé leurs idées et emmené les autres membres du groupe avec eux. C’était collégial. Après avoir reçu l’aval de toutes les instances, nous avons commencé à les monter chez un Olnois qui dispose d’un atelier avec les outils. Il y a eu beaucoup de bénévolat pour aboutir à ce projet, c’était très convivial… Des lattes de bois ont été fixées sur un cadre en Corten (des matériaux qui créent une harmonie avec les bancs déjà installés), pour avoir une structure à claire-voie n’obstruant pas le paysage, et nous avons commencé à monter le tout ce mardi avec l’aide d’un professionnel. Mais ce n’est pas encore terminé : il reste le plancher, la couverture imperméable de la toiture, etc. Les deux abris devraient être achevés au printemps 2023."

Un second abri à Gelivaux

La seconde cabane, plus petite, sera installée entre Gelivaux et le carrefour des Quatre Bonniers et Hansez, surplombant la carrière de Trooz. "Ce sont de petites haltes pour manger une tartine, faire un pique-nique ou s’abriter s’il pleut. Le plus grand, au bois d’Olne, pourrait accueillir jusqu’à 20 personnes. On doit encore installer des tables et des bancs. Mais il n’est évidemment pas nécessaire de faire les 25 km pour en profiter", sourit Marie-Madeleine Kaivers, présente ce mardi "pour le ravitaillement". Un joli projet, purement citoyen, qui trouve tout son sens à Olne.