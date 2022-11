Olne: soupçonné d’avoir entraîné une double fracture

Un délai anormalement long qui devrait bénéficier au prévenu puisque le traitement du dossier a dépassé le délai raisonnable pour être traité. Une partie des faits a été filmée par la compagne d’un des protagonistes. Tout a commencé lorsque l’habitant d’Olne est sorti de l’établissement et a imaginé que l’autre protagoniste urinait sur sa voiture. S’en est suivi un échange, puis après cette scène, le second protagoniste s’est retrouvé avec des lunettes cassées, mais aussi une fracture du sinus et du plancher de l’orbite.

Les deux protagonistes ont des versions opposées. Selon la victime, le suspect est venu vers lui et lui a porté des coups de poing qui ont entraîné sa chute au sol. Selon le suspect, la victime aurait commencé par le bousculer. "Il est venu agressivement vers moi”, a indiqué le prévenu. “Il m’a poussé, je l’ai repoussé. Il m’a repoussé. J’ai eu très très peur, je n’ai fait que me défendre. Je ne lui ai porté qu’une gifle. Pour moi, s’il est tombé si lourdement, c’est parce qu’il avait bu”

Me Reynders, à la défense du prévenu a plaidé le dépassement du délai raisonnable, la légitime défense et la provocation. Il a demandé à la cour de décider d’un partage de responsabilités au niveau civil. L’avocat a demandé que son client bénéficie d’une simple suspension du prononcé simple. La cour rendra son arrêt en décembre.