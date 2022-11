La garderie Farand’Olne accueille 8 enfants de 0 à 3 ans grâce à deux accueillantes. Toutefois, cet accueil est menacé par les nouvelles normes qui visent à salarier les accueillantes, d’où la réponse de la Commune à l’appel à projet cigogne. L’idée est que la maison devienne une "mini-crèche" pour 11 enfants, après déménagement du prêtre et travaux à l’étage (via une subvention de 120 000 €). La Commune ne voulait "pas prendre le risque de perdre les 8 places".

2. Maison multiservices de Saint-Hadelin

La convention du plan communal de développement rural a été signée par la ministre Tellier. Une subvention de 895 000 € est accordée pour la partie multiservices de la future maison de village. Le coût total (avec les bureaux de la police et du CPAS, partie non subsidiée) serait de 2,2 millions d’euros, sachant que le terrain était déjà subventionné à 80%. Prochaine étape, la désignation d’un auteur de projet !

3. Éclairage de Noël

La Commune va réduire à trois semaines son éclairage de Noël, du 16 décembre au 6 janvier. Le coût est estimé à 700 € "pour garder un esprit festif". Un défraiement est prévu pour les citoyens qui fournissent de l’électricité à la Commune.

En revanche, si Olne était favorable à l’extinction de l’éclairage public de 0h à 5 h, la mesure (sans impacter les communes voisines) n’est pas pertinente vu les investissements à réaliser et le nombre de points lumineux déjà au LED.

4. CPAS: budget en hausse

Le budget du CPAS passe de 1,43 à 1,47 million. Si la présidente du CPAS a mentionné "qu’il n’y a pas de gros postes qui ont été chamboulés", l’opposition a regretté, après séance, d’avoir approuvé cette modification. "Le CPAS a des problèmes budgétaires importants, et pour y remédier ils ont décidé de ne pas remplacer un temps plein. On se déforce d’une personne à temps plein (qui a sa pension en février) et qui sera, peut-être, remplacée par un mi-temps après… éventuellement. Alors qu’on est en pleine crise", nous a indiqués Jean-François Notteborn (Le Bon Sens).

5. Finances communales

La hausse des factures énergétiques et des salaires engendre une diminution du boni estimé pour 2022: de 1,2 million d’euros à 911 000 €. La Commune a prévu des provisions pour l’énergie (125 000 €) et le personnel (100 000 €). Notons aussi qu’une "légère hausse" de certaines redevances – fixées en 2019 – sera appliquée à Olne (de 1 à 2 € selon les documents).

Bonne nouvelle, en revanche, la taxe pour la collecte et le traitement des déchets sera inchangée en 2023. Les kilos et les levées restent fixes également.

Enfin, la taxe sur les mines devrait rapporter 285 000 € en 2023 (contre 260 000 € en 2022).