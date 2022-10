Ce week-end, les artisans olnois ont rencontré le public (photos)

« On m’a dit “mais t’es folle”, et j’ai répondu oui ! »

Sur le chemin, nous avons repéré le travail de la créatrice Françoise Carpiaux. C’est la première exposition qu’elle réalise après avoir été contrainte de reporter celle prévue en mars 2020 pour son anniversaire, juste avant le confinement. En 2017, elle réalise un stage de vitrail et c’est le coup de cœur. Elle se lance presque directement chez elle et termine sa première pièce Soleil ardent. Sa première grande réalisation Madonna part d’une idée un peu folle qu’elle voulait tester. "J’ai stylisé Madonna, je me suis dit je ne saurais jamais faire ça. Puis j’ai choisi tous les matériaux… on m’a dit “mais t’es folle”, et j’ai répondu oui !"

Françoise Carpiaux, l’artiste amateur travail le vitrail, un véritable coup de cœur qu’elle a eu avec la matière il y a quelques années. ©Cindy THONON

Plus qu’un vitrail, c’est un objet qui éveille tous vos sens. Il représente le buste de la musicienne américaine et émet ses chansons à l’aide d’un dispositif Bluetooth dissimulé dans un baffle. "Le vitrail, ça fait toujours penser église, classique… Et quand j’ai vu qu’il y avait des couleurs: de l’orange, du rouge, du vert… Ça m’a donné une autre dynamique."

Madonna, une des premières réalisation de Françoise Carpiaux. ©Cindy THONON

Elle aime aussi que ses productions soient utiles ou ludiques. "Et ça me fait plaisir aussi que les gens disent que les couleurs leur plaisent, que c’est dynamique. Je crois que c’est juste mon seul objectif."

Son inspiration n’a pas de barrières, "comme dans mon travail c’est fort cadré avec beaucoup de règles, c’est l’occasion de laisser exploser tout ce que vous n’osez peut-être pas laisser dans la vie professionnelle".

« Je ne sais rien jeter, au grand désespoir de mon épouse »

"Moi je ne suis pas un artiste. Quand on me parle d’œuvres, ce ne sont pas des œuvres, ce sont des compositions", s’amuse Pierre-Yves Servais, assembleur créatif. "Moi qui suis caché dans mon garage à longueur de temps, personne ne sait ce que je fais. Tout d’un coup, on m’a décerné un titre qui me gêne un petit peu d’ailleurs."

Pierre-Yves Servais, dans son allée, accompagné de l’autruche qu’il a créée il y a 6 ans. ©Cindy THONON

Durant le week-end, il raconte qu’on lui a proposé de participer à un événement réunissant des artistes et rassemblant entre 8 000 et 10 000 visiteurs. Il préfère donc se définir "comme quelqu’un d’heureux qui fait ce qu’il veut quand il veut".

Il a commencé il y a une dizaine d’années à assembler des métaux, les premiers objets étaient des cadeaux qu’il a offert à son père et ses fils.

Pierre-Yves Servais compose toutes ses créations avec du matériel qu’il récupère à gauche à droite. ©Cindy THONON

Sa spécialité, c’est le recyclage: il donne une seconde vie aux objets qu’il a glanés dans les dépôts, dans la rue ou encore dans les ferrailles… "Je ne sais rien jeter, au grand désespoir de mon épouse", admet-il. "Mon mari ne sait pas jeter, il me dit toujours “on ne sait jamais, on ne sait jamais”", indique cette dernière. Les idées fusent dans la tête de son époux. "Quand je vois quelque chose, souvent j’ai déjà l’idée. Je ne suis pas tout seul dans ma tête (rire)."

La soudure est une technique très particulière qu’il admet ne pas maîtriser parfaitement, mais ce détail technique ne l’a pas arrêté dans ses créations. "Je vois, j’imagine et je crée. Mais je ne me considère pas comme un artiste parce que, parfois, j’ai besoin d’aide pour arriver au bout des idées dans ma tête. "