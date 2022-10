Une bataille culinaire pour les scouts et guides d’Olne

Dès 9h ce samedi 15 octobre, les jeunes sillonneront les sentiers de la commune pour une grande chasse aux trésors sur le thème du commerce équitable (à la rencontre des produits et producteurs locaux). Du centre du village à Vaux-sous-Olne et en remontant par Froidbermont, les scouts ouvriront l’œil pour trouver les ingrédients équitables qui serviront de base à la réalisation d’un repas "d’inspiration cuisine des trappeurs", indique Patricia Debaar (coordinatrice du GT commerce équitable). Il sera d’ailleurs possible de croiser les jeunes sur la balade balisée, mais aussi (et surtout) lors de la "battle culinaire" prévue sur le coup de 13h rue Village 93 (à l’ancien espace des Montagnards, derrière l’actuel ALE).