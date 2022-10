La charge mentale, ce sont des tiroirs que l’on ouvre dans notre esprit et que l’on ne referme pas… parce que c’est en court ou parce que l’on n’a pas assez de temps, d’énergie ou d’argent pour réaliser quelque chose ou y apporter une réponse. Ce sont des actions que l’on doit réaliser au quotidien (aller travailler, conduire ses enfants,…), mais aussi des questions récurrentes dans notre tête et qui surchargent notre esprit.

Comment est-ce que l’on arrive à refermer ces tiroirs ?

J’ai deux outils privilégiés, avec en premier lieu, le home organising. C’est une discipline qui est née en Californie en 1983, c’est un art de vivre, une façon de penser son quotidien à la maison, de mettre de l’ordre dans ses objets, donc également dans sa vie. C’est décider de profiter du moment présent, de se confronter à nos décisions et relations du passé et donner l’autorisation de partir à ce qui n’est plus bon pour nous, parce que nos besoins et nos envies d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes. C’est aussi l’occasion de se questionner sur sa manière de dépenser son temps, son énergie et parfois de repenser sa consommation. Le concept a été popularisé par la japonaise Marie Kondo qui est considérée comme la papesse mondiale du rangement. Elle a écrit un livre qui s’appelle "La magie du rangement". Une amie m’en a parlé en 2015 et c’est ça qui m’a donné le déclic. Je n’ai plus jamais quitté cette méthode et en 2019 en regardant ses capsules vidéo, je me suis dit que c’était ce métier-là que je voulais faire.

Quelle méthode peut être mise en place concrètement avec le home organising ?

J’utilise la méthode de Marie Kondo que j’ai adaptée en fonction de ma vision des choses. Elle consiste à passer en revue un par un ses objets par catégorie en suivant un ordre bien précis. On commence par la plus facile, les vêtements, pour terminer par la plus difficile, les souvenirs ou les objets à connotation sentimentale. L’idée de la méthode c’est de se questionner sur ce que l’objet représente pour nous et nous apporte aujourd’hui. Il peut nous procurer de la joie, il peut nous être utile ou au contraire nous provoquer des ressentis comme "ce n’est pas pratique", "je ne m’en sers pas", ça m’a coûté cher", de la culpabilité ou des souvenirs désagréables. Le but est ensuite de prendre une décision en fonction de ce ressenti. Le rôle du home organiser est de rencontrer le client, de le questionner pour définir son objectif et puis d’orchestrer le processus en le motivant.

Est-ce que l’on peut dire que c’est un mal moderne, les écrans et les réseaux ont-ils multiplié la charge mentale ?

Oui, parce qu’il n’y a plus de tampon, les stimuli sont constants par exemple avec les notifications que l’on reçoit sur son GSM. Parfois on se lève le matin et on a en a déjà et donc on a déjà l’impression de ne plus être à jour, d’avoir du retard. Pour le volet mental, je privilégie ainsi le "bullet journal". C’est un journal que l’on achète vierge et que l’on remplit de manière progressive en prenant conscience de ce qui nous occupe, mais aussi de ce qui nous anime… des choses que l’on fait et que l’on projette de faire. C’est un outil pour créer une vie plus intentionnelle, travailler sur la façon dont on utilise notre temps, notre énergie. Comme point de départ, dans mes ateliers, je propose de réaliser un tableau le 5,4,3,2,1… Il s’agit de mettre sur papier toutes les choses qui nous occupent l’esprit, ça peut être un projet sur le moyen terme, mais aussi un aussi un pépin de la vie quotidienne, comme un conflit d’agenda. Une fois que tout est sur papier on les classe dans cinq catégories: les cases 5 ans, 4 mois, 3 semaines, 2 jours et puis 1 heure, en fonction du degré d’urgence et d’importance. On se met ensuite des objectifs pour l’heure qui suit et on s’y met, puis l’on avance case par case.

Le "bullet journal" permet ainsi de mettre un tampon entre les stimuli et la réaction. Noter les choses permet de décider le moment le plus opportun auquel y répondre et donc d’y apporter une réponse appropriée plutôt qu’une réaction immédiate induite du stress.

Cet outil permet également de voir que tous les jours on avance même si on n’en a pas l’impression et pour ça on peut avoir de la gratitude.

Sabine Magermans donne une conférence, «Le bonheur se cache dans le rangement», le 13 octobre 2022 (20 h) à l’Espace culturel de Hansez