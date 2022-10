À la rencontre des artistes d’Olne

Cette initiative mêle les talents confirmés et les artistes en devenir. L’occasion, entre autres, de découvrir les illustrations et fresques d’Olivier Keutgens (Organik, dont nous vous avions retracé le parcours le 7 septembre dernier), d’admirer les dernières créations de Luc Medard, de plonger dans l’univers de Régine Denayer, d’être impressionné par les sculptures d’Olivier Demaret ou de s’approcher des décors miniatures d’Audrey Debaar. Le talent de Stéphanie Burton (sculpture), le savoir-faire de Francine Kalbusch (vannerie), l’univers coloré de Marie-Ange Lambert-Paquet, les aquarelles de Roger Balaes et les créations de Régine Spits seront également à découvrir, tout comme les photographies de Murielle Sip-Kirkove, les hiboux de Chantal Frères ou l’univers du Wallifornien (LWF). Impossible de les citer tous, et difficile d’imaginer pouvoir les rencontrer tous. C’est pourquoi il faudra vraisemblablement opter pour l’un des "noyaux" qui regroupent les artistes (Hansez, Olne, Saint-Hadelin, route de Soiron ou aux Golets). Et si ces lieux vous sont inconnus, une balade artistique vous permettra de relier divers points ce dimanche à 14h au départ de la salle Théo Dubois (sur 7,7 km), point central du parcours d’artistes puisqu’une œuvre de chacun d’eux sera exposée en guise de mise en bouche.

Niveau alimentaire, justement, les commerçants et producteurs locaux sont associés à la dynamique tant en la salle Théo Dubois (avec notamment Jean-Philippe Somja) qu’à l’espace des Montagnards et au domicile des producteurs (boucherie Juprelle, boulangerie Honnay-Galka, Ferme du Bois d’Olne, Ferme Havelange et Ferme dans l’assiette).

Enfin, la bibliothèque d’Olne proposera, dimanche de 14 à 17 h, un atelier créatif (à l’espace culturel de Hansez) et Adriana Baldo fera des démonstrations de peinture à la gouache (samedi de 15 à 16 h) et au pastel (dimanche de 15 à 16 h) rue de Hansez 38. Ne venez pas dire que vous ignorez quoi faire ce week-end !

Infos: www.olne.be, 087 260 281.