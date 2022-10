Le futur « rond-point » d’Olne sera-t-il assez large ?

Ce dossier, qui dispose d’un subside de 150 000 €, prévoit un "plateau partagé entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes". Il permettra de relier Olne et Saint-Hadelin, mais également Hansez via le projet de liaison cyclo-piétonne du plan communal de développement rural (PCDR).

"On a eu des réunions avec le TEC pour être certain d’avoir des aménagements conformes (au niveau de la garde au sol mais aussi de l’arrêt de bus qui sera sur la voirie). Ce qu’on a voulu vraiment éviter, c’est que ceux qui vont d’Olne à Saint-Hadelin (ou l’inverse) ne fassent un tout droit. Avant la création du rond-point, l’endroit était très accidentogène… Il y aura donc des aménagements en relief, de telle sorte qu’il sera très inconfortable de tenter de passer tout droit. Si l’assiette de la voirie destinée aux voitures restera la même, l’idée est de refermer l’espace au niveau visuel, d’éviter (via deux arbres et des graminées) un esprit longiligne", a détaillé Marc Baguette.

« Ça va coincer »

Jean-François Notteborn n’est toujours pas convaincu, pointant le peu d’espaces de parking et un passage trop étroit. "C’est dommage, il y a 15 ou 20 enfants chaque matin et les parents se garent comme ils peuvent. Se garer Croix Renard ? Je n’y crois pas… On va mettre 300 000 € pour un carrefour trop étroit. Dès qu’un véhicule sera un peu long, ça coincera. Il y avait la possibilité d’acheter un terrain pour agrandir… Vous aurez toujours les mêmes critiques: c’est trop petit."

La majorité a rappelé qu’il sera possible de déposer et d’attendre les enfants sur les trois axes mais qu’il faudra peut-être marcher 70 mètres. "J’estime que les enfants ne sont pas en sucre", dira Marc Baguette. Quant à la parcelle jointive, elle est en zone d’habitat (donc dans les 130 €/m2, ce qui représente un coût de 80 000 € pour 600 m2) et il aurait fallu que le propriétaire accepte de vendre.

Notons que la boîte aux lettres sera aussi déplacée.

Le Bon Sens, qui aurait souhaité davantage de parking et de place, est allé en sens unique du conseil communal qui a approuvé le projet présenté.