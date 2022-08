230000 euros pour les voiries agricoles

2. TravauxOlne espère également obtenir une subvention, jusqu’à 500000 euros, dans le cadre de l’appel à projet wallon "Cœur de village"."Un avant-projet de réfection totale de la rue des Combattants et des ruelles de l’Arvô et du Vieux Mayeur a été déposé." Le but est d’en faire une chaussée partagée. Le groupe Écolo n’a pas soutenu le point, car il a été ajouté à l’ordre du jour en urgence."On avait encore le temps d’ici le 15 septembre (NDLR: date à laquelle les projets doivent être rentrés) d’avoir un nouveau conseil communal… qui plus est avec des pièces accompagnant le dossier qui soient complètes. On a eu des plans… mais pas les objectifs, donc la vision politique", déplore le conseiller Dorian Kempeneers, qui a voté contre l’urgence et s’est abstenu pour le projet (lors de son dernier conseil à Olne)."On a l’impression de ne pas être respectés".

3. CoopérationLe rapport de dimension Nord-Sud (coopération avec Matete au Congo) a suscité l’abstention du groupe Le Bon Sens."6000 euros pour se rendre là-bas deux fois par an, c’est beaucoup. On trouve qu’il y a pas mal de choses à faire sur la Commune avant.. comme sécuriser la citerne d’eau pour les agriculteurs à La Falise", commente le conseiller Claudy Dejong.

4. MobilitéOlne prépare également des projets pour améliorer la mobilité douce dans le cadre du Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (Pimaci). Le souhait est d’une part de prolonger les infrastructures existantes entre Olne et l’école de Saint-Hadelin vers Ayeneux pour un montant estimé à 263500 euros."Il s’agit de créer des trottoirs et une piste cyclable Rue Faweux, entre l’école de Saint-Hadelin et le carrefour Belle Maison", détaille le mayeur olnois. La Commune veut également réaliser des marquages au sol de bandes cyclables sur les points de liaison avec les autres communes (86000 euros). Il serait judicieux de remarquer également les priorités de droite, peu visibles, a souligné Claudy Dejong (Le Bon Sens).