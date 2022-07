Six ans plus tard, ce projet se matérialise grâce à son fils, Laurent Coëme. Ce dernier s’est lancé dans la restauration de l’ancienne distillerie de liqueurs fines F. Pondcuir-Poussart (maison fondée en 1840), dont le siège d’Olne remonte à la seconde partie du XIXe siècle. Installée face au chantoir, à La Falise, la distillerie a toujours été liée à la famille Coëme.

Laurent Coëme, descendant d’une des plus anciennes familles d’Olne: les Pondcuir

"Le bâtiment(NDLR: dont l’enveloppe extérieure a été bien conservée) date de 1884, raconte Laurent Coëme. On y assemblait des alcools, on créait des mélanges. Ils aromatisaient les alcools et faisaient un commerce des spiritueux qu’ils créaient. Je ne sais pas si le bâtiment a vraiment servi à la distillation (rires), mais ma grand-mère a encore des recettes avec des mélanges. La distillerie a cessé ses activités en 1956, l’année de naissance de mon père. Le père de ma grand-mère est décédé à ce moment-là aussi. C’est lui, un Grodent, qui s’occupait du commerce de la distillerie."

Car le bâtiment a toujours fait partie du patrimoine familial."L’arrière grand-père de ma grand-mère avait trois fils, et il souhaitait que chacun de ses fils ait une affaire. Il y avait un commerce à Liège, un commerce face à l’église d’Olne… et la maison (devenue la distillerie) qu’ils ont rachetée. C’était une tannerie, à l’origine. Ils l’ont agrandie mais ils sont passés sur un autre type de commerce lorsque les activités ont chuté: une distillerie. Mon arrière-grand-mère, c’est une Pondcuir: une des très anciennes familles d’Olne."Non loin, en montant Herdavoie vers le Rafhay, un calvaire (dont les pierres proviendraient de la démolition du château d’Olne entre 1921 et 1924) rend d’ailleurs hommage à un Pondcuir: Alfred Pondcuir, ancien secrétaire communal d’Olne abattu le 5 août 1914 (les 5 et 6 août furent marqués par des incendies et les meurtres – par les troupes allemandes – de 65 personnes dont 57 Olnois).

Le futur? Deux appartements et un cabinet médical

Après 1956, "le bâtiment a été loué à diverses sociétés"."Il fut un peu modernisé pour y accueillir les mouvements de jeunesses(NDLR: patro, etc.) . La sœur Anne-Marie, dernière sœur de l’école Saint-Louis à Olne, y stockait aussi des choses. Nous, on l’a racheté à mon père et à ma tante il y a trois ans. On va en faire un cabinet médical pour mon épouse qui est médecin généraliste spécialisée dans le suivi des nourrissons. On va aussi agrandir notre maison (j’habite juste derrière) en y créant deux appartements", conclut Laurent Coëme, qui mise sur l’année prochaine (2023) pour une fin de chantier.