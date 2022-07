Pour sa 30e édition, le Bal hawaïen s’offre Jay Hardway

La soirée (dès 21h) est organisée par le Comité Jeune Olne. Un comité qui dû patienter avant d’organiser cette édition anniversaire, puisque les bals de 2020 et 2021 furent annulés. "Pour marquer le coup de cette 30eédition, nous avons fait venir un DJ étranger (une première, je crois) de renommée internationale, qui fait partie du top 100 mondial. Nous l’avions déjà prévu en 2020, mais nous avions dû reporter le contrat en raison du Covid" , souligne Denis Laboury, organisateur et ancien président du Comité Jeune Olne (remplacé cette année par Noé Roussel).

En attirant un tel nom, et en créant un espace VIP ( "un espace avec des tables hautes, une tente stretch, des consommations un peu différentes…" ) grâce aux sponsors, les Olnois espèrent franchir la barre des 3000 entrées. "On entame les préventes deux semaines avant la soirée, et cela faisait trois éditions que nous remontions au niveau de la fréquentation (2700/2800 en 2019), que l’événement reprenait de sa valeur. On agrandit d’ailleurs encore un peu la scène, en changeant sa disposition. Et pour cette 30 e , la Commune nous donne l’autorisation jusqu’à 3h!"

8,40 € en prévente en ligne (8 € vente physique), 10 € sur place. 20,50 € pour les VIP.