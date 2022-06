Olne s’attaque au Rafhay… mais après 2024

"L’idée, c’est que la partie de la maison de village pour les associations, les groupements, etc. soit subventionnée par le développement rural (895000 €), en plus du subside pour le terrain (320000 €). La partie “services publics” n’étant pas un projet PCDR, elle n’est pas subventionnable. Donc, pour optimiser le subventionnement, on a décidé de l’inscrire en premier choix dans notre plan d’investissement communal. Alors pourquoi pas Froidbermont? La seconde partie serait réalisée sur fonds propres mais les exigences en matière de voiries sont très élevées, le cahier des charges impose des exigences propres à un charroi très élevé, ce qui induit des coûts très élevés. Or, nous ne sommes pas là sur la Nationale 3. On a préféré focaliser les montants sur la maison de village" , explique le bourgmestre Cédric Halin.

Le PIC mentionne pourtant des axes sur le Rafhay. "On est obligé de mettre trois projets, soupire le bourgmestre. Le ministre doit choisir, et on espère qu’il prendra le projet qui bénéficie déjà de subsides. Rafhay reste un projet et on devra le faire (sur fonds propres). Mais on a un plan pour nos voiries: on doit d’abord se focaliser sur Froidbermont, après sur Riessonsart… Ensuite, il restera essentiellement le Rafhay, le chemin du Bois d’Olne et Croupet du Bois." Au Rafhay, justement, Martimont a été validé en… février 2017! "En effet, on a un subside lié aux voiries agricoles. On attendait le feu vert du ministre et nous ne l’avons eu qu’en mars de cette année. Mais nous venons d’attribuer le marché. Pour le reste duRafhay, on sait qu’on doit s’en préoccuper. Mais il faut être très clair: ce ne sera pas pour cette mandature-ci."

2. Achat d’une maison Une maison rue Village sera acquise contre 208000 € dans le cadre du relogement post-inondations.

3. Électricité: toujours branché à Resa Olne a opté pour Resa en tant que gestionnaire du réseau de distribution. Pourtant, les soucis en matière d’électricité sont fréquents à Olne. "On n’avait pas le choix puisque seul Resa était candidat, souffle Cédric Halin. Je n’étais pas contre le fait de changer de gestionnaire, même si les tarifs sont plus élevés chez Ores (je pense que l’entretien est meilleur).On a un réseau vétuste et je regrette qu’il n’y ait pas eu de concurrence."

4. CPAS et mini-pelle Le compte 2021 du CPAS se clôture sur un boni de 42750 €. Par ailleurs, Olne va acquérir une mini-pelle pour 95000 €, l’actuelle étant trop âgée.

5. Régie communale autonome Le plan d’entreprise de la RCA (gestion du hall sportif et des salles communales) a été approuvé. "Il prévoit une exploitation légèrement bénéficiaire chaque année tout en laissant la subvention communale inchangée (maximum 90000 € par an)" , commente le bourgmestre d’Olne.

6. Olne-Matete Enfin, le programme de coopération internationale entre Olne et Matete (République démocratique du Congo) pour 2022-2026 a été validé dans le but de poursuivre la mise en place de l’état civil et la construction de maisons de quartier.