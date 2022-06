Une balade et un jeu de piste sur le thème du circuit court à Olne ce 26 juin

Deux parcours (4 km accessibles aux poussettes et 8 km) seront proposés ce dimanche 26 juin entre 13h et 15h (départs libres). Au menu, un jeu de piste sur le thème du commerce équitable et, à l’arrivée, un goûter "à prix démocratique" . "Cette balade intégrera un ou deux lieux emblématiques du circuit court (NDLR: La ferme dans l’assiette est à quelques pas) et se déroulera dans le cadre du festival Nourrir Verviers , présente Patricia Debaar, par voie de communiqué. Un jeu de piste original et interactif mettra en scène les grandes orientations du commerce équitable. Le travail réalisé par nos partenaires (le centre protestant de Nessonvaux et la bibliothèque d’Olne) mérite vraiment d’être connu. Les animatrices (Gaëlle et Aurélie) ont réalisé un outil pédagogique intéressant car elles ont imaginé des mises en situation permettant aux jeunes de comprendre la notion d’inégalité, les principes du circuit court et de la saisonnalité…" Des principes adaptés pour les scouts en octobre prochain (avec une battle culinaire) et dès ce lundi 27 juin pour les enfants de l’école Saint-Louis d’Olne.

Outre des stands Oxfam et Ethiquable, des ouvrages sur la nature et la santé, le commerce équitable, etc. seront aussi à découvrir à l’espace culturel de Hansez, avec l’expertise du comité "Saveurs de lire".

À noter que l’inscription est souhaitée (0497/530283), mais non obligatoire. Et que l’activité est… gratuite. Équitable sous toutes les formes, à Olne!