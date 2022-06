L’avis d’un expert sollicité sur l’Olnois qui violait sa belle fille de 10 ans

Les faits avaient été dénoncés en 2019 lorsque la victime avait rédigé une lettre à sa mère et y avait expliqué la situation problématique qu’elle vivait avec son beau-père, le compagnon de sa mère. Elle avait révélé que, depuis qu’elle était âgée de 10 ans et jusque ses 14 ans, le prévenu lui avait imposé des scènes de viols et d’attentats à la pudeur.