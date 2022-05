Deux ans après une première rencontre sur place , Olne, le DNF, le groupe de travail Haies-Biodiversité de la Commission locale de développement rural et Ardenne & Gaume rencontraient les citoyens afin d’expliquer l’objectif visé: retrouver une pelouse calcaire riche en biodiversité.

"On a commencé à l’extérieur avec entre 20 et 30 citoyens, mais on a été complètement douché par l’orage alors on s’est déplacé au hall des sports avec une bonne moitié des intervenants, se souvient le bourgmestre d’Olne. Les gens étaient intéressés. Actuellement, nous en sommes à l’étape de l’enquête publique car il nous faut un permis afin de couper des arbres."

Retrouver une pelouse calcaire passera, effectivement, par une coupe à blanc de 25% de la superficie, soit environ 650 m2. Une opération que la Commune espère mener cet hiver. "Pour certains riverains, il y avait une réticence liée à l’utilisation des lieux par les jeunes et les mouvements de jeunesse, la crainte qu’on les prive de certains espaces. On doit, en effet, déboiser 25% de la superficie… Mais il restera une superficie suffisamment boisée. Il est également possible, à certaines périodes de l’année, de devoir faire en sorte que les pelouses ne soient pas piétinées (au printemps ou début juillet). Mais nous voulions surtout expliquer en quoi il est beaucoup plus positif pour la biodiversité de restaurer un lieu comme celui-là que de laisser quelques arbres qui ne sont pas remarquables. Ceci dit, dans l’ensemble les riverains sont contents qu’on s’inquiète un peu de ce site, puisqu’il est classé depuis 1975 mais qu’il n’a presque jamais été vraiment entretenu" , précise Cédric Halin (Pour Olne).

Des moutons pour entretenir la pelouse calcaire

L’ASBL Ardenne & Gaume, qui s’occupe de gérer des espaces naturels en Wallonie, suivra le site. Mais la Commune lance aussi un appel à ses citoyens. "Nous avions lors de la réunion plusieurs guides nature. Si un comité de suivi des Fosses peut être créé, on ne demande pas mieux. On leur a donc recommandé de voir s’ils souhaitaient s’inscrire. Il devra également y avoir une gestion du pâturage car ce type de pelouse nécessite un entretien à l’aide de moutons. Nous aurons donc à installer des clôtures pour le pâturage trois fois deux à trois semaines par an."

Un fameux projet initié dès cette année, mais qui prendra plus d’une décennie à se mettre en forme.