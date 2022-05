Quelle affectation pour le garage Collard?

Ce lundi soir, lors du conseil communal, la conseillère Écolo, Françoise Neuray, a rebondi sur le sujet, s’inquiétant de son "orientation marchande et individuelle" . "Nous pensons qu’il faut être créatif dans l’élaboration de ce projet et ouvrir plus de possibilités" , a appelé la conseillère avant de donner une liste d’exemples. "Cecommerce pourrait mettre à l’honneur les circuits court, mais aussi un panel de produits de première nécessité à prix modérés avec l’appui du CPAS, un partenariat avec une épicerie citoyenne comme “Nos Racines”, ou encore un dépôt de produits équitables. Ce lieu pourrait accueillir également des services visant à promouvoir un dialogue citoyen comme un dépôt de produits de l’artisanat local, un point librairie axé sur le tourisme, un “repair’café”,…".

Le bourgmestre, Cédric Halin, a répondu que la Commune "ne pouvait pas se substituer à l’initiative citoyenne" , avant d’ajouter "que parfois des idées merveilleuses sur papier étaient mal utilisées dans la pratique. C’est le cas des Halles d’Aubel qui ne fonctionnent pas malgré un attrait dans le centre-ville… que nous n’avons pas! "

La Commune, qui a déjà été contactée pour divers projets d’alimentation et de restauration, sera ainsi très attentive au plan financier des candidats. Écolo souhaiterait également que ce soit un panel de citoyens qui "construise le cahier des charges et élabore une forme de gérance collective" .

Marc Baguette, échevin de la Participation citoyenne, a expliqué qu’il n’était pas question "de faire deux maisons citoyennes dans un village de 4000 habitants" , avant d’inviter Écolo, qui regrettait de ne pas être plus sollicité, à prendre part dans le processus participatif mené par la CLDR pour la maison multi-services à Saint-Hadelin . Le mayeur a également indiqué qu’il était tout à fait possible d’accueillir les réflexions des conseillers dans un groupe de travail avant que le cahier des charges ne passe au conseil communal.