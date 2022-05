2 millions d’euros pour la maison multiservice

Ce terrain de 4800 m2, acquis par la Commune contre près de 414000 €, pourrait accueillir un parking pour l’école, un bureau de police, la bibliothèque, des locaux scolaires, un espace de jeux, éventuellement le CPAS… Bref, les pistes ne manquent pas mais le souhait est évidemment d’impliquer au maximum les riverains dans la réflexion, raison pour laquelle ils furent conviés à cette rencontre fixée à l’Espace culturel de Hansez.

"Nous avions une trentaine de personnes, souligne le bourgmestre d’Olne. C’est une commission de la CLDR qui s’occupe de ce projet-là, chapeautée par Monsieur Mergeai. Ils ont pris ceci en charge, et le groupe de travail a présenté aux citoyens l’état de la situation."

La Commune attend cependant toujours la signature, par la ministre, de la convention de réalisation afin de s’assurer de la subvention (895000 €, indépendamment de l’achat du terrain) qui doit couvrir 80% du prix du futur bâtiment. "On a bon espoir de l’obtenir dans les semaines qui viennent" , précise Cédric Halin.

Le mot d’ordre: la polyvalence du bâtiment

La réunion de mercredi dernier avait pour objectif d’optimiser les ébauches existantes, avec l’appui des citoyens, des voisins, de la Maison des jeunes, de l’association des parents… "Il y a eu des suggestions pour les aménagements extérieurs, pour l’accessibilité, etc. La Fondation rurale va rédiger un rapport pour finaliser les besoins dans le cadre du cahier des charges qui sera définitivement établi lorsque nous aurons la confirmation de la ministre. Mais la demande porte vraiment sur des locaux polyvalents. Nous avons d’ailleurs, avec l’échevin Marc Baguette, visité huit maisons de village à Vielsalm, Waimes, Berloz… L’objectif était de voir comment aménager les locaux pour que la polyvalence soit maximale. On doit notamment réfléchir à des espaces de stockage."

À ce bâtiment multiservice s’adossera un bâtiment de services publics, financé sur fonds propres par la Commune d’Olne (en utilisant le Plan d’investissement communal 2022-2024, soit 190000 €; et en déposant une demande d’aides via le Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité, le Pimaci). "Il y aura des aménagements pour les abords, pour les bus, pour les piétons et les cyclistes, donc il est probable qu’une partie du coût puisse recevoir une enveloppe Pimaci. De notre côté, nous pensons y avoir un bureau de police (aux normes) et le CPAS pourrait y déplacer des services. Quand on voit les prix de l’énergie, on se dit que c’est sans doute un meilleur choix d’avoir un nouveau bâtiment presque passif."

Le budget global, hors terrain, se situerait dans une fourchette comprise entre 1,5 et 2 millions d’euros TVA comprise. Conséquent, pour une commune de 4070 âmes.

Le groupe de travail poursuivra ses réunions dans les prochains mois afin de définir clairement les différents besoins à intégrer dans le cahier des charges, une fois les subsides dans la poche.