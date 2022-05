L’ex-échevin Dorian Kempeneers quitte Olne pour Pepinster

Dorian Kempeneers était devenu échevin suite aux élections de 2012. Écolo n’avait obtenu qu’un siège (13,3%) et la tête de liste 76 voix de préférence, mais il avait bénéficié des tensions qui opposaient alors les deux principaux groupes politiques de la commune: RAB et Olne Demain… Ghislain Senden s’était allié à l’écologiste à qui il avait offert le poste de premier échevin. Six ans plus tard, les deux partis pourtant opposés s’unissaient sous le nom "Pour Olne", raflant la majorité absolue avec 51,08%. En dépit d’une progression de 5 points (18,17%) pour son groupe (qui remporta un second siège) et d’un score personnel de 188 voix, Dorian Kempeneers s’assit sur le banc de l’opposition.

"En tant qu’échevin, j’ai pu œuvré à la dynamisation de la participation citoyenne, notamment autour de l’alimentation. Il y a eu un mouvement de foule, ça a changé la politique. Arriver à faire cette étape était formidable. Il n’en reste rien aujourd’hui, c’est dommage. Mais on l’avait fait" , se souvient-il. Son regret? Ne pas avoir pu aboutir à la reconnaissance de la Maison des Jeunes, pour un soutien accru par la Commune.

Dans l’opposition, il multipliait les interventions contre "une politique très conservatrice" , regrettant souvent une gestion financière au détriment du facteur humain. Il sera remplacé dans cette fonction dès septembre par François-Luc Moll (second suppléant, 76 voix… assez pour être échevin en 2012, clin d’œil des chiffres). Administrateur délégué de la RCA d’Olne lors de la législature précédente, il est actif dans la vie associative et est président de l’ASBL Olne Autrefois.

Dorian Kempeneers ne quitte pas la politique, ni Écolo, puisqu’il conserve son mandat de coprésident régional (arrondissement de Verviers). Il compte également s’impliquer dans sa future commune, Pepinster, où Écolo est cartel au sein de Pepin. "Mais on verra s’il y aura des ambitions politiques ou pas, j’y vais en toute humilité" , souligne-t-il.