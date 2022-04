Un bébé de Xhendelesse décède dans un dramatique accident à Olne

À Olne et à Herve, les citoyens cherchent toujours des réponses, mais à ce genre de questions il en manque parfois. Que s’est-il passé? Selon plusieurs témoins présents sur place, un automobiliste âgé d’une soixantaine d’années a perdu le contrôle de son véhicule, une Mercedes décapotable. L’homme a percuté le conséquent panneau de chantier dressé à une cinquantaine de mètres du haut de la rue Bouteille, en venant du centre d’Olne. Ôté depuis lors, ce panneau fut installé pour indiquer la déviation de l’accès à Soiron, suite au chantier d’égouttage de la rue Nicolas Hardy à Xhendelesse (Herve). Entre ce panneau et la maison Knubben, au croisement de la rue Bouteille et de la route de la Pérî, se trouvaient une grand-mère et son petit-fils de six mois, dans la poussette. La voiture a poursuivi son embardée en percutant le socle de la croix en fonte de 1867, devant la maison Knubben, avant de terminer sur le toit devant l’habitation voisine (au croisement de la route de la Pérî et de la rue du Château d’Eau), appartenant à la famille Pirotte.

Qui sont les victimes? Cette question, peu d’Olnois et de Herviens se la posent encore. La famille est l’une des plus réputée et appréciée de Xhendelesse (où elle réside et exerce) et d’Olne, et cela renforce le traumatisme pour l’ensemble des habitants des deux communes. La grand-mère était consciente à l’arrivée des secours, mais elle est grièvement blessée et a été transportée à l’hôpital (les ambulances de Pepinster et de Battice sont intervenues sur les lieux). Le bébé a succombé à ses blessures dans la soirée. Il fut pris en charge par les témoins jusqu’à l’arrivée des secours, puis par l’hélicoptère du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne (ce dernier s’est posé dans la prairie derrière chez Knubben).

Comment cet accident a-t-il pu se produire? Le parquet a mandaté un expert automobile sur les lieux, raison pour laquelle le carrefour a été fermé à la circulation jusqu’à 19h30 (après la remarquable intervention du service voirie de la Commune d’Olne). Le test d’alcoolémie est négatif et si la violence de l’accident indique une vitesse vraisemblablement excessive à l’entrée de ce carrefour (la voiture a été envoyée pour expertise à Loncin), la thèse du malaise semble, à ce stade, l’emporter.

Pourquoi? Pour la famille (bien évidemment), pour les témoins choqués, pour les autorités communales marquées (certains se refusant à tout commentaire et d’autres ne pouvant que confirmer les témoignages), pour les services de secours, pour les Olnois et les Xhendelessois, le plus dur sera de n’avoir jamais de réponse suffisante ou satisfaisante. Les lieux ne sont pas particulièrement accidentogènes et le carrefour est pourvu d’un trottoir. Aucune imprudence n’a été commise de la part des piétons. Personne ne devrait jamais vivre un tel drame. Alors, pourquoi?