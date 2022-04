Décès d’un bébé hervien, fauché par une voiture à Olne

Samedi après-midi, vers 15 heures, un tragique accident de la route s’est produit à Olne. Selon nos informations, une voiture aurait percuté un panneau de signalisation au croisement des rues Bouteille et de la Perî. Derrière celui-ci se trouvait malheureusement une grand-mère avec son petit-fils, âgé de quelques mois, dans une poussette. Ils ont été tout les deux percutés par la voiture, avant que celle-ci ne fasse des tonneaux et qu’elle ne termine dans la façade de la maison au croisement des rues de la Pérî et du Château d’eau.