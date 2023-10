Malmedy: Une fresque qui met en lumière les femmes inspirantes, à la PILE

"Début 2023, un appel à projets avait été lancé par lancé par la Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, rappelle Odile Brée. L’un des thèmes était la visibilité des femmes dans l’espace public." Après plusieurs ateliers de réflexion de débats autour du féminisme menés avec un public intergénérationnel, plusieurs noms de femmes inspirantes, pouvant figurer sur la future peinture (élaborée durant l’été avec de petits stagiaires), ont émergé.

"On voulait des femmes du monde entier mais aussi des femmes belges et de notre région", note-t-elle. Parmi les noms de chez nous, on retrouve notamment la botaniste Marie-Anne Libert ou encore l’activiste Esmeralda Wirtz. On peut aussi y reconnaître la chanteuse Angèle, des sportives, comme Nafissatou Thiam ou Lotte Kopecky, et une représentante de la tribu amazonienne Sarayaku, venue les rencontrer en juin. "On avait envie de mettre en lumière des femmes qui font le bien." Une autre fresque, à l’extérieur, mentionne, elle, des phrases engagées pour plus de justice sociale.