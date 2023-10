Succès croissant pour le salon du vin de Malmedy

Au fil des ans, le salon du vin de Malmedy devient de plus en plus important. À tel point qu’il est désormais une référence en Belgique et même sur le plan international. Il faut dire que la Royale Union Wallonne met sur pied un salon de grande qualité où l’on peut régulièrement retrouver des bouteilles des producteurs présents dans des restaurants étoilés. "Nous avons augmenté de 13-14% le nombre d’exposants, soit 67 vignerons au total, détaille Michel Marly. Avec également la présence de 23 stands de produits de bouche." Et le public est lui aussi présent en plus grand nombre au fil des ans. "En termes de visiteurs, nous avons une fréquentation en hausse de 20%", soit aux alentours des 3 500 personnes qui ont fait le déplacement en bord de Warche.